PF faz buscas no BC em operação do Banco Panamericano

São Paulo – A Polícia Federal fez buscas nesta quarta-feira, 19, na sede do Banco Central, em Brasília. Agentes e delegados federais da Operação Conclave estavam atrás de documentos sobre a aquisição possivelmente fraudulenta de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações S.A. (Caixapar). O BC não é investigado.

Como gestor do sistema financeiro, o Banco Central mantém arquivos e registros oficiais da compra das ações. A PF foi em busca exclusivamente desses papeis para anexar a documentação ao inquérito da Conclave.

O inquérito instaurado na Conclave apura a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal em suposta gestão fraudulenta, além de investigar possíveis prejuízos causados a correntistas e clientes.

“Na manhã desta quarta-feira (19/04), a Polícia Federal solicitou ao Banco Central, como regulador do sistema financeiro nacional, informações relativas à aquisição de ações do banco Panamericano pela Caixapar, as quais foram prontamente repassadas”, informou a entidade por meio de nota.