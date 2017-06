PF entrega a Temer 84 perguntas sobre inquérito do caso JBS

Brasília – O presidente Michel Temer recebeu na tarde desta segunda-feira um questionário com 84 perguntas a respeito do inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) a que ele responde a partir da delação do empresário Joesley Batista, um dos sócios da JBS.

Os questionários foram entregues inicialmente ao criminalista Antonio Claudio Mariz de Oliveira, defensor de Temer. Um representante da equipe de Mariz repassou-as a Temer.

A partir do recebimento, o presidente tem 24 horas para responder aos questionamentos, segundo decisão tomada na semana passada pelo ministro Edson Fachin, relator do inquérito no STF.

O teor das perguntas, até o momento, não foi tornado público.

Ao contrário do que esperava o Palácio do Planalto, Fachin também decidiu que a PF poderia sim formular perguntas a respeito da conversa gravada entre Joesley e Temer.

O governo tentou, sem sucesso, impedir que esses questionamentos fossem feitos por entender que estava pendente uma perícia no áudio da conversa.