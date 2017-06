PF apreende R$ 644 mil e BMW na Operação Rêmora

São Paulo e Brasília – A Polícia Federal apreendeu R$ 644 mil em dinheiro vivo e até uma BMW X1 na Operação Rêmora, quarta fase da Sermão dos Peixes – investigação que desmontou esquema de fraudes na área da saúde no Maranhão – deflagrada nesta sexta-feira, 2.

A PF cumpriu 19 mandados judiciais, expedidos pela 1ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Maranhão – 4 mandados de prisão preventiva, um de prisão temporária, 9 de busca e apreensão. Quatro alvos foram presos em flagrante.

Os agentes encontraram nos endereços dos investigados na Operação Rêmora R$ 644 mil em espécie. Parte desse montante, R$ 445 mil, foi apreendida no Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania (IDAC), organização social sem fins lucrativos, que geria os recursos públicos da saúde do Maranhão.

Um investigado que foi preso em flagrante estava de posse de R$ 85 mil. Mais R$ 90 mil em dinheiro vivo foram encontrados em uma residência. A PF apreendeu também diversos documentos, 7 veículos, sendo um BMW X1.

A fraude estimada até o momento bate em R$ 18 milhões, destaca a PF. A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio e sequestro de bens num total que supera a cifra de R$ 12 milhões.

Sermão dos Peixes aponta indícios de que os recursos geridos pelo IDAC foram desviados por meio de �vultosos� saques em espécie, que estariam sendo realizados por um funcionário da organização social diretamente das contas do Instituto.

“Após firmar contratos de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão, o IDAC passou a receber centenas de milhões de reais dos cofres públicos, os quais deveriam ser empregados, com exclusividade, na administração de diversas unidades hospitalares estaduais, tais como: Hospital Regional de Carutapera, Hospital Geral de Barreirinhas, Hospital Aquiles Lisboa, Hospital de Paulino Neves, AME Barra do Corda, AME Imperatriz e, recentemente, passou a administrar também a Unidade de Pronto Atendimento do município de Chapadinha/MA”, diz a PF.