Perseguição policial termina em tiroteio na Marginal Pinheiros

São Paulo – Quatro criminosos em um veículo roubado, perseguidos por uma viatura, trocaram tiros com policiais militares em meio à Marginal do Rio Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na noite desta terça-feira, 9.

Dois criminosos foram presos, sendo que um deles foi baleado e está sob custódia da polícia no Pronto Socorro do Hospital de Osasco, cidade da Grande São Paulo. Os outros dois fugiram e não foram localizados até o início da manhã desta quarta-feira, 10.

Conforme a PM, uma equipe começou a perseguir os bandidos, que estavam em um Jeep Renegade branco, por volta das 21h30.

Em alta velocidade, eles colidiram o carro em uma grade de proteção da marginal, na região da Avenida Eusébio Matoso, e desceram atirando contra os policiais.

O confronto provocou pânico na região por cerca de meia hora, com bloqueio total do trânsito, reforço de mais viaturas e helicóptero da PM.

Após o tiroteio, o veículo foi abandonado pelos dois homens que pularam a grade de proteção e fugiram a pé pelos trilhos de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

No carro, foram apreendidas duas pistolas e um revólver, além de celulares usados pelos criminosos. A Marginal de Pinheiros seguia com bloqueio parcial para perícia às 6h30 desta quarta-feira, no sentido Castelo Branco da pista expressa. O caso será investigado pelo 14º Distrito Policial (DP).