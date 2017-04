Copersucar diz que terminal teve princípio de incêndio

São Paulo – O terminal de açúcar da Copersucar, uma das maiores exportadoras do produto no mundo, registrou um foco de incêndio nesta terça-feira no porto de Santos, informou a empresa, confirmando algumas informações de agências marítimas e acrescentando que não houve impacto nas operações.

“Confirmamos que houve um princípio de incêndio no TAC, na madrugada de hoje, rapidamente controlado, sem propagação e sem prejuízo das operações. O TAC está com operações normais de recepção e embarque”, afirmou a Copersucar em nota.

Segundo a agência Williams, um sistema de compressão de ar do terminal foi atingido pelo fogo.

No momento do incêndio não havia nenhum navio atracado no terminal.

Segundo a Wilson Sons, o navio MV Nord Glory havia partido há pouco.

Já o navio MV Viola está previsto para atracar nas próximas horas no terminal da Copersucar.

Em outubro de 2013, alguns armazéns da Copersucar em Santos foram destruídos por um incêndio.

Em agosto de 2014, houve um incêndio no terminal de açúcar da Cosan, também em Santos.