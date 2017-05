Em vídeo, Doria convida a população para Marcha para Jesus

São Paulo – O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), gravou um vídeo convidando a população da cidade para ir à Marcha para Jesus 2017, que ocorrerá no dia 15 de junho na capital paulista. No mesmo feriado de Corpus Christi, acontece a 21ª Parada LGBT, com o tema “Estado laico” no domingo, 18.

Divulgado na conta do Instagram do apóstolo Estevam, fundador e líder da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, o vídeo foi publicado no dia 2 de maio e teve mais de 3 mil visualizações.

@jdoriajr nosso querido prefeito convidando a todos para @marchaparajesus dia 15/6 em São Paulo todos e exaltando a Cristo #euacheimeurei #euvoumarcharparajesus A post shared by Apostolo Estevam (@apostoloestevam) on May 2, 2017 at 2:29pm PDT

O vídeo circula em sites gospel, destacando o convite do prefeito. “Queria deixar um convite para a Marcha para Jesus”, disse o tucano. “Você vai ver uma convocação em toda a cidade de São Paulo, ao lado do apóstolo Estevam, da bispa Sônia e de todos que têm Deus no coração e que querem, com essa marcha, dar uma mensagem de paz e esperança.”

“Eu espero que você aceite esse convite e possa participar. Faça também o seu gesto de bondade, seu gesto de esperança. Esperança por um Brasil melhor”, afirmou Doria no vídeo.

Ao concluir o convite, o prefeito tucano fez o gesto com os dedos indicador e médio na diagonal e disse “Acelera”, slogan da sua gestão.

O evento se inicia às 10h do dia 15, na Estação da Luz, na região central da capital paulista, e segue em direção a Santana, na zona norte, até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, onde será montada uma estrutura para shows com importantes nomes da música gospel.