Paulistanos superam cariocas em percepção de qualidade de vida

São Paulo – Uma pesquisa realizada pelo setor de Inteligência de Mercados do site ZAP Imóveis revela um dado que contradiz o senso comum. Mesmo sem ter praias ou um cenário incrível à disposição, uma parte dos moradores de São Paulo (pelo menos aqueles com renda familiar média de 9,5 mil reais) parece estar mais satisfeita com o lugar onde mora do que quem vive no Rio de Janeiro (e tem o mesmo perfil).

Para chegar a essa conclusão, o site ZAP Imóveis questionou 1.841 pessoas sobre como encaravam a vida em suas respectivas cidades. O resultado: 70% dos paulistanos avaliaram seus locais de moradia como bons ou excelentes. Entre os cariocas, a proporção foi de 57%.

A diferença pode ser um efeito da onda de violência que atinge a cidade. Só no primeiro semestre deste ano, 3.457 mortes violentas foram registradas — esse é o pior resultado para o período desde 2009.

A segurança pública, inclusive, foi um dos principais aspectos apontados pelos participantes da pesquisa como algo que precisava ser melhorado no Rio de Janeiro. Dos 10 critérios com pior avaliação pelos moradores da cidade, cinco estão relacionados a esse tema.

Segundo o estudo, metade dos moradores do Rio reclama que a sensação de segurança é péssima ou ruim na cidade. Entre os paulistanos, 31% têm a mesma opinião sobre São Paulo. No geral, a capital paulista supera a fluminense em todos os pontos questionados pela pesquisa em termos de segurança.

A mobilidade urbana é um aspecto complicado nas duas cidades. De acordo com o levantamento, 57% dos entrevistados perdem, no mínimo, 1 hora do dia no trânsito. Mas, mesmo nesse quesito, “o Rio foi o pior do que São Paulo”, diz Cristiane Crisci, gerente de Inteligência de Mercado do ZAP.

Em São Paulo, a acessibilidade e infraestrutura para transporte foi apontado como o principal ponto a melhorar por 52% dos moradores. No Rio, a proporção é de 60%.

A pesquisa foi feita entre maio e junho de 2017 com pessoas que acessaram o site ZAP Imóveis em busca de um imóvel para comprar ou alugar. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95%. Em geral, a maior parte dos entrevistados tem alta escolaridade e renda familiar média de 9,5 mil reais por mês.