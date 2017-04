Parecer da reforma da Previdência não será lido hoje, diz relator

Brasília – O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), afirmou que não entregará o seu relatório nesta terça-feira, como planejado antes.

Ao chegar à reunião com o presidente Michel Temer com lideranças políticas para tratar do assunto, Oliveira Maia foi questionado por jornalistas se entregaria o relatório nesta terça-feira e acenou negativamente com a mão.

Na noite passada, ele já havia afirmado que uma provável mudança na idade mínima de aposentadoria das mulheres na proposta de reforma da Previdência poderia adiar a leitura do texto na comissão especial da Câmara dos Deputados desta terça-feira para o dia seguinte.