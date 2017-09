Paraná registra dois terremotos nesta madrugada

São Paulo – Duas cidades do interior do Paraná registraram tremores de terra nesta segunda-feira, de acordo com o centro de sismologia da USP. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

O primeiro abalo ocorreu na cidade de Rio Branco do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A intensidade foi de 4,5 na escala Richter, e teve profundidade de 52 km.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, ouvido pela Agência Brasil, o tremor ocorreu por volta da 1h15 e durou poucos segundos. A corporação informou ainda que o tremor foi sentido também em Tamandaré, Itaperuçu e Campo Magro.

Segundo a Folha, na cidade de São Jerônimo da Serra, no norte do Estado, ocorreu um tremor de 5,1 na escala Richter, com profundidade de 10 km.

A intensidade dos tremores na escala Richter (4,5 e 5,1) é considerada de fraca a moderada. Até 5,5 graus, os tremores podem ser sentidos, mas dificilmente causam danos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, após os tremores vários moradores dessas cidades paranaenses postaram no Twitter e no Whatsapp mensagens com relatos sobre o acontecimento e imagens com pequenos danos em suas residências, como vidros quebrados e rachaduras.

Até as 6h, no entanto, os Bombeiros não registraram chamados de socorro.