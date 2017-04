Paralisação nos transportes e confrontos marcam greve geral

1. Ônibus queimando no centro do Rio de Janeiro após confronto entra a polícia e manifestantes, dia 28/04/2017 zoom_out_map 1/63 Ônibus queimando no centro do Rio de Janeiro após confronto entra a polícia e manifestantes, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters) Ônibus queimando no centro do Rio de Janeiro após confronto entra a polícia e manifestantes, dia 28/04/2017

Ônibus queimando durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes fazem barricadas durante protesto contra reformas do presidente Temer, em São Paulo, dia 28/04/2017 (Nacho Doce/Reuters)

Manifestantes fazem barricadas durante protesto contra reformas do presidente Temer, em São Paulo, dia 28/04/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

Manifestantes com bandeiras do PT durante protesto contra reformas e o presidente Michel Temer em São Paulo, dia 28/04/2017 (Nacho Doce/Reuters)

Manifestante segura bandeira do Brasil em protesto contra reformas em 28/04 (Victor Caputo/EXAME.com)

Ônibus queimando durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes reunidos no Largo da Batata, em São Paulo, em dia de greve geral (28/04) (Victor Caputo/EXAME.com)

Carro da polícia chega ao Largo da Batata, em São Paulo, onde há ato contra reformas do governo Temer (Victor Caputo/EXAME.com)

Confronto com a polícia enquanto ônibus queima durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Ônibus queimando durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Ônibus queimando durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes usam sinalizadores em ato contra reformas do governo Temer no Largo da Batata, em São Paulo (Victor Caputo/EXAME.com)

Protesto no Rio de Janeiro durante greve geral, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestante é preso durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Ônibus queimando durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Protesto durante greve geral termina com violência no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Veículo queima durante confronto entra manifestantes e a polícia no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Polícia militar durante manifestantes contra o governo e ônibus queimando ao fundo, no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Polícia Militar e manifestantes entraram em confronto no centro do Rio durante protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, rio de janeiro, dia 28/04 (Agência Brasil/Agência Brasil)

Manifestantes com camiseta manchada de sangue após confronto com a polícia durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Ônibus queimando durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Homem fecha sua loja durante confronto entre policiais e manifestantes no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes com camiseta manchada de sangue após confronto com a polícia durante protesto no Rio de Janeiro, dia 28/04/2017 (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes e polícia entram em confronto em São Paulo, durante a greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Manifestantes e polícia entram em confronto em São Paulo, durante a greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Manifestantes carregam um "caixão" durante ato no dia da greve geral em Manaus (AM) (Bruno Kelly/Reuters)

Membro do MST de São Paulo, durante greve geral, contra reformas do governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Greve geral, no Rio de Janeiro, contra as reformas do governo Temer (Sergio Moraes/Reuters)

Mulher segura uma foto de Temer vestido de Hitler durante protesto no Congresso Nacional em Brasília na greve geral (Ueslei Marcelino/Reuters)

Barricada na rodovia Dutra, em São José dos Campos, durante greve geral contra reformas do governo Temer (Roosevelt Cassio/Reuters)

Manifestantes e polícia entram em confronto no Rio de Janeiro, durante a greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes e polícia entram em confronto no Rio de Janeiro, durante a greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Ricardo Moraes/Reuters)

Manifestantes e polícia entram em confronto no Rio de Janeiro, durante a greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Ricardo Moraes/Reuters)

Protesto em Fortaleza durante greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Paulo Whitaker/Reuters)

Indígenas protestam no Congresso Nacional durante a greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Ueslei Marcelino/Reuters)

Crianças sentadas perto de barricada na rodovia Dutra, durante greve geral contra reformas do governo Temer (Roosevelt Cassio/Reuters)

Membro do MST, em São Paulo, durante greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Manifestante em São Paulo durante greve geral contra reformas do governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Protesto do MST, durante greve geral, em São Paulo (Nacho Doce/Reuters)

Manifestante prepara barricada na rodovia Dutra, durante greve geral, contra medidas do governo Temer (Roosevelt Cassio/Reuters)

Manifestante durante greve geral, em São Paulo, contra reformas propostas pelo governo Temer (Ueslei Marcelino/Reuters)

Polícia de São Paulo durante protesto do MST, na greve geral, contra as reformas do governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Bandeira do Brasil durante greve geral contra reformas propostas pelo governo Temer, em Porto Alegre (Diego Vara/Reuters)

Bombeiros tentam controlar fogo após protesto na greve geral na rodovia Dutra (Edison Vara/Reuters)

Homem tenta invadir loja de sistema de segurança em protesto contra reformas propostas pelo governo Temer (Paulo Whitaker/Reuters)

Membro do MST, em São Paulo, durante greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Pessoas seguram uma foto de Temer vestido de Hitler durante protesto no Congresso Nacional em Brasília na greve geral (Ueslei Marcelino/Reuters)

Membro do MST, em São Paulo, durante greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce)

Bombeiros tentam controlar fogo após protesto na greve geral na rodovia Dutra (Edison Vara/Reuters)

Manifestantes invadem galeria em Fortaleza durante protestos contra reformas propostas pelo governo Temer (Paulo Whitaker/Reuters)

Membros do MST tentam ocupar prédio vazio em São Paulo, durante greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Barricada na rodovia Dutra durante greve geral contra reformas propostas pelo governo Temer (Edison Vara/Reuters)

Manifestante durante greve geral, em São Paulo, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Membros do MST tentam ocupar prédio vazio em São Paulo, durante greve geral, contra reformas propostas pelo governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Manifestantes fecham via de São Paulo durante protesto contra reformas do governo Temer (Nacho Doce/Reuters)

Ação da polícia durante protesto do Movimento Sem Terra (MST), nas primeiras horas da greve geral, em São Paulo (Nacho Doce/Reuters)

Barricada na rodovia Dutra durante greve geral contra reformas propostas pelo governo Temer (Edison Vara/Reuters)

As vias de acesso à Esplanada dos Ministérios, em Brasília, estão interditadas no dia da greve geral de 28/04 (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, amanhece sem ônibus devido à greve geral (28/04) (Antonio Cruz/Agência Brasil)

Greve geral: protesto em rodovia no Rio Grande do Sul (Twitter/CUT/Reprodução)

Greve geral: rodovia é bloqueada em protesto em Brasília (Neide Maria/arquivo pessoal/Agência Brasil/Agência Brasil)