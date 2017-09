Para PF, gabinete de Janot sabia de ligação Miller-JBS

Para a Polícia Federal, o gabinete do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, não só tinha conhecimento de que o ex-procurador Marcello Miller trabalhava para a JBS como também sabia que ele vinha atuando “de forma indireta” no acordo de delação premiada firmado pela cúpula da empresa. A informação foi dada com exclusividade na tarde desta quarta-feira pelo site da revista VEJA.

As evidências disso, de acordo com os policiais encarregados da investigação sobre o uso de informação privilegiada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, estão em mensagens trocadas por Miller com os principais dirigentes da companhia. O ex-procurador participava de um grupo de WhatsApp com os Batista e diretores da JBS.

Uma das mensagens mais reveladoras, na avaliação dos investigadores, foi enviada pelo ex-procurador ao grupo na quarta-feira 5 de abril. Era o último dia de vínculo formal de Miller com o Ministério Público Federal. A sequência começa com a advogada Fernanda Tórtima, contratada pela JBS. Ela informa ao grupo que o gabinete de Rodrigo Janot havia convocado Joesley para prestar depoimento dois dias depois. Marcello, mostrando-se alinhado aos interesses do grupo, diz: “Nenhuma chance de aceitarmos isso, na minha humilde opinião”.

Naquele mesmo dia, Miller tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, onde, segundo os policiais, participaria de reuniões sobre o acordo de leniência que a JBS negociava com autoridades americanas. A viagem era de conhecimento de Janot, segundo os investigadores. No aeroporto de Guarulhos, Miller se reuniu com Joesley Batista, segundo a Polícia Federal. Pouco antes do encontro, os irmãos Joesley e Wesley Batista trocaram mensagens sobre uma proposta financeira que haviam feito ao ex-auxiliar de Rodrigo Janot.

“Eu falei, pensa, não falei de valores, mas falei: porra, pensa, acho que você pode ter uma oportunidade muito boa”, escreveu Wesley, adicionando que podia oferecer um “raging bônus bacana”.

Por meio de nota, a procuradoria negou que tivesse conhecimento da colaboração de Miller com a JBS.