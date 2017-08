Para brasileiros, PSDB está tão enrolado na Lava Jato quanto o PT

São Paulo – Uma sondagem realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 66,3% dos brasileiros acreditam que as disputas internas e as acusações contra alguns membros do PSDB na Operação Lava Jato colocaram o partido em pé de igualdade com o PT.

De acordo com o levantamento, que ouviu 2.902 eleitores entre os dias 25 e 29 de agosto, mais da metade dos entrevistados também apoia a saída do tucanato da base aliada do governo Michel Temer (PMDB). Apenas 32,2% acreditam que a sigla deve permanecer ao lado do peemedebista.

A margem de erro da pesquisa é de 2% e o nível de confiança é de 95%.