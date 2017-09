Metade do país diz que é impossível fazer negócios sem corrupção

São Paulo – Para 58% dos brasileiros, todas as empresas do país estão envolvidas em práticas de corrupção. É o que mostra a pesquisa Pulso Brasil realizada pelo Instituto Ipsos entre os dias 1º e 14 de agosto.

De acordo com a sondagem, que ouviu 1,2 mil pessoas de 72 municípios, mais da metade dos entrevistados (53%) acredita que é impossível fazer negócios no Brasil sem se envolver com essa prática. O resultado pode ser reflexo do envolvimento das maiores empreiteiras do país nas investigações da Operação Lava Jato.

A pesquisa também questionou as pessoas de forma aberta sobre “o que significa investimento em infraestrutura” e 24% disseram não saber. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais.

As respostas foram agrupadas em 12 temas*. Obras em hospitais e postos de saúde, por exemplo, são identificadas por 37% dos entrevistados como infraestrutura. Já a manutenção de ruas, avenidas, passarelas e transporte público são mencionados por 28%, enquanto ferrovias, portos e aeroportos são citados por apenas 2%.

“Infraestrutura no Brasil é associada àquilo que está presente no cotidiano das pessoas. Por serem áreas deficientes, saúde e transportes são bastante lembrados quando se aborda a questão pelo prisma do investimento”, diz Danilo Cersosimo, diretor da Ipsos, em nota.

Veja os detalhes do levantamento:

*Os resultados excedem 100% já que uma mesma pessoa pode ter citado mais de uma opção