Paola Carosella comenta fala de Moro no Twitter e rebate críticas

São Paulo – A chef de cozinha e jurada do Masterchef Paola Carosella respondeu a uma postagem do jornal O Globo no Twitter e arranjou discussões com internautas.

O jornal noticiou uma fala do juiz Sérgio Moro, afirmando que “não se pode colocar apenas nos ombros da Justiça a responsabilidade de superar a corrupção”.

Carosella respondeu: “ou punir apenas um único lado, isso também atrapalha um pouco na luta pelo fim da corrupção, né não?”.

Isso foi no domingo. Até ontem, ela ainda estava respondendo comentaristas, que entenderam que ela criticou o trabalho do juiz.

Por exemplo, um internauta rebateu: “e criticar só um lado, significa o quê?”. Carosella respondeu: “quem falou que critico só um lado?”.

Outro disse que estava certo punir um dos lados apenas, porque era o lado da corrupção, ao que a chef retrucou, com ironia, que “temos no comando um governo exemplar e impoluto. Com certeza”.