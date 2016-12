Paes suspende reajuste dos ônibus, após fala de vice de Crivella

As manifestações do vice-prefeito eleito e futuro secretário municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, contra o reajuste das tarifas de ônibus do município do Rio de Janeiro, levaram o prefeito Eduardo Paes a suspender o aumento que havia prometido conceder até o final de sua gestão.

Em nota divulgada na tarde de hoje (30), a Secretaria Municipal de Transportes comunicou a decisão do prefeito, mas lembrou que o reajuste é uma obrigação estabelecida no contrato de concessão do serviço de transporte.

Na nota, a secretaria informou que, de acordo com a fórmula paramétrica, a tarifa do Bilhete Único Carioca, atualmente de R$ 3,80, passaria para R$ 3,95, o que representa reajuste de 3,9%, bem abaixo da inflação de 6,58% dos últimos 12 meses, até novembro, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Apesar de defender o cumprimento do contrato, o prefeito Eduardo Paes entende que no momento é preciso respeitar a decisão do prefeito eleito, Marcelo Crivella, e sua equipe”, finalizou a nota.

Pela manhã, durante a cerimônia que marcou sua despedida dos servidores municipais, no Centro Administrativo da prefeitura, na Cidade Nova, Eduardo Paes não respondeu às perguntas dos jornalistas sobre o aumento das passagens de ônibus.

Emocionado, Paes abraçou a equipe que o acompanhou ao longo dos oito anos como prefeito, incluindo os secretários municipais, o vice-prefeito Adilson Pires (PT) e vereadores de sua base de apoio na Câmara Municipal.

Contatada pela Agência Brasil, a assessoria de imprensa do prefeito eleito informou que Marcelo Crivella só vai se pronunciar sobre o reajuste das tarifas de ônibus depois da posse no cargo, neste domingo (1º).

A assessoria do novo governo municipal acrescentou que o vice-prefeito e futuro secretário municipal de Transportes, Fernando Mac Dowell, realiza estudos técnicos sobre a questão do reajuste.