Os vídeos do depoimento de Lula a Sergio Moro

São Paulo – Na tarde desta quarta-feira (10), pela primeira vez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento ao juiz Sergio Moro na Operação Lava Jato. A seguir, você confere o interrogatório do Dia D da Lava Jato, disponibilizado no sistema eletrônico da Justiça Federal do Paraná.

Essa foi apenas uma fase de uma das cinco ações penais em que Lula é réu. Nessa etapa, o juiz Moro e os procuradores da força-tarefa da Lava Jato fizeram questionamentos relacionados às suspeitas em torno do tríplex no Guarujá e o armazenamento do acervo presidencial.

A suspeita é de que a OAS repassou o apartamento 164-A do Edifício Solaris de 215 metros quadrados do Edifício Solaris, na Praia das Astúrias, no Guarujá, para o ex-presidente. Segundo o MPF, Lula teria recebido propina da ordem de 3,7 milhões de reais em contratos da OAS com duas refinarias da Petrobras.

O interrogatório de hoje foi o último do processo. Terminada a fase de interrogatórios dos réus, o juiz abre prazo de 10 dias para o Ministério Público Federal fazer suas alegações finais da acusação contra Lula e os demais réus. Entregue os memoriais ao juízo, é aberto mais 10 dias para as alegações finais da defesas.

Superada essa etapa, Moro começa a contar o prazo para sua sentença. A expectativa é que o julgamento aconteça entre junho e julho.