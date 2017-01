Os principais erros de quem zerou a redação do Enem 2016

São Paulo – O número de candidatos que tiraram nota máxima na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) caiu na edição 2016, segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira (18). No total, apenas 77 candidatos conseguiram 1.000 na prova contra 104 no ano passado e 250 em 2014.

No lado oposto, outros 291.806 tiraram nota zero ou tiveram sua redação anulada. Desses, 206.127 não compareceram no segundo dia de provas ou entregaram a redação em branco. Os demais ganharam zero pelos seguintes motivos:

Motivo Número de candidatos Fuga ao tema 46.874 Parte desconectada 13.276 Cópia de texto motivador 8.325 Texto insuficiente 7.348 Não atendimento ao tipo textual 3.615 Ferir direitos humanos 4.798

A redação corresponde a 20% da nota final do Enem e, por isso, é considerada por especialistas como uma das etapas decisivas para o desempenho final do aluno.

Balanço

De acordo com balanço do Inep, o desempenho dos candidatos que concluíram o Ensino Médio em 2016 ficou estagnado com relação a anos anteriores. “O desempenho em todas as áreas está estagnado, não conseguimos que os estudantes aprendam mais”, afirmou Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Área Média Ciências humanas e suas tecnologias 533,5 Ciências da natureza e suas tecnologias 477,1 Linguagens e códigos e suas tecnologias 520,5 Matemática e suas tecnologias 489,5

Eliminações

Cerca de 8,7 mil candidatos tiveram as provas eliminadas nos dois primeiros dias de Enem pelos seguintes motivos:

• 44,35% por não marcar o tipo de prova e não escrever a frase ou marcar mais de um tipo de prova e não escrever a frase.

• 19,77% por portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borrachas, livros, manuais, impressos e anotações.

• 9,10% por ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento de um aplicador, ou ausentar-se em definitivo antes de decorridas duas horas.

• 7,41% por portar, após ingressar na sala de provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico ou de comunicação.

Dos 8.630.306 inscritos para a prova no ano passado, 2.667.899 se ausentaram, o equivalente a 28,9% dos inscritos.