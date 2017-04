Os prefeitos das capitais que mais ganharam fãs em 100 dias

São Paulo – Os prefeitos das 26 capitais brasileiras completaram 100 dias no cargo na última segunda-feira (11). Nesse período, alguns deles se destacaram em termos de popularidade nas redes sociais. E o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), não é o único bom exemplo disso.

A pedido de EXAME.com, a consultoria Medialogue, em parceria com a Reputation Guardian, realizou um levantamento exclusivo para avaliar o crescimento do número de fãs no Facebook de cada um dos prefeitos.

Como já era de se esperar, o fenômeno João Doria garantiu o primeiro lugar no ranking. Nos três primeiros meses de administração da capital paulista, o tucano ganhou mais de 2 milhões de fãs na rede social – crescimento equivalente a 495%.

Na contramão, Geraldo Júlio (PSB), prefeito de Recife, foi o único entre os 26 que perdeu seguidores no período: 170 pessoas deixaram de acompanhar a página do prefeito reeleito.

Veja quem são os prefeitos que ganharam mais fãs nos 100 primeiros dias de governo.