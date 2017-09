Os planos do governo federal para melhorar o SUS

São Paulo – O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou nesta terça (12) do EXAME Fórum Saúde em São Paulo, para discutir os principais gargalos da gestão da saúde no Brasil e os planos do governo para atacar esses problemas.

Em entrevista exclusiva a EXAME, o ministro falou sobre saídas para aumentar a eficiência do SUS (Sistema Único de Saúde), especialmente em um cenário de limite para os gastos públicos.

Barros também abordou formas de combater o problema da judicialização da saúde no país e ampliar a participação da iniciativa privada na área.

Confira a seguir o vídeo da entrevista com o ministro: