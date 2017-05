Os bastidores da eleição de 2014 na versão de Mônica Moura

São Paulo – Na última sexta-feira (12), o Supremo Tribunal Federal (STF) liberou vídeos dos depoimentos de João Santana e Mônica Moura, os marqueteiros que fizeram as campanhas presidenciais de Lula (2006) e Dilma Rousseff (2010 e 2014).

O casal foi preso no âmbito da Operação Lava Jato e fecharam acordo de delação premiada para se livrar da cadeia.

Segundo a delatora, o primeiro turno da campanha de 2014 custou R$ 70 milhões, sendo que R$ 20 milhões teriam sido pagos “por fora” pela Odebrecht.

No segundo turno, o valor fechado teria sido de R$ 35 milhões – sendo R$ 15 milhões “por fora”. As negociações dos valores teriam sido feitas por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma.

De acordo com Mônica, Dilma teria garantido que ela própria cuidaria dos pagamentos ao casal. A decisão veio em resposta de uma suposta dívida pela campanha de 2010, que a petista não queria que se repetisse.

“Não quero o PT em nada, não quero o Vaccari [ex-tesoureiro do PT] em nada porque eu não confio nele”, teria afirmado a ex-presidente.

A marqueteira diz que a empreiteira pagou R$ 10 milhões em espécie e que os outros R$ 25 milhões seriam pagos em 2015 na conta da Shelbill. No entanto, ela diz que como a Lava Jato já estava em operação, a Odebrecht teve receio e não fez o depósito do valor restante.

“Eu só recebi R$ 80 milhões dos R$ 105 que foram cobrados”, diz Mônica Moura.

Após o atraso no pagamento, Mônica diz que procurou Dilma, mas parou de cobrar o valor quando Marcelo Odebrecht foi preso na 14ª fase da Lava Jato, em junho de 2015

Lula queria ser o candidato

A publicitária também relatou à Procuradoria Geral da República (PGR) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva queria ser o candidato oficial do PT na corrida eleitoral de 2014, mas que Dilma não teria aceitado.

“Em 2014, houve um certo estremecimento entre o Lula e a Dilma, acho que isso é do conhecimento de todos. Os jornais especulavam bastante na época. Eles negavam, mas é verdade. Porque o Lula queria ser o candidato. Aí a Dilma não aceitou. Ela queria a reeleição dela”, disse Mônica Moura em seu depoimento.

“Ela se sentia forte. ‘Por que que eu não vou?’. Isso era a conversa dela [Dilma] com o João [Santana]. Eu nunca tive esse tipo de conversa com a Dilma, depois é que João me contava”, disse.

Apesar disso, Lula continuou dando suporte à petista. Segundo ela, o ex-presidente não se envolveu com os pagamentos da campanha de 2014.

Veja o registro do depoimento de Mônica Moura.

Este vídeo foi divulgado no canal do Estadão do Youtube.