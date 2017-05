Organizadores de protesto podem ter que pagar por prejuízos

Brasília – Após a ministra da Advocacia-Geral da União (AGU), Grace Mendonça, se encontrar com o presidente Michel Temer, o órgão emitiu nota informando que pediu urgência no retorno dos ministérios para que seja informado o balanço dos danos ocorridos por conta das manifestações de ontem em Brasília.

“A Advocacia-Geral da União (AGU) informa que solicitou com urgência aos ministérios um levantamento sobre os prejuízos causados durante as manifestações desta quarta-feira (24), em Brasília. O objetivo é obter subsídios para o ajuizamento de uma ação que buscará a reparação pelos danos ao patrimônio público”, diz o texto.

Conforme mostrou mais cedo o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, somente depois que tiver todo o levantamento das pastas é que a AGU irá ajuizar ação que vai cobrar o ressarcimento aos cofres públicos contra os organizadores, ou seja, as centrais sindicais.

“O objetivo é obter subsídios para o ajuizamento de uma ação que buscará a reparação pelos danos ao patrimônio público. Poderão ser responsabilizados os organizadores e demais agentes identificados pela polícia”, explica a nota.

“O processo será aberto com a conclusão do envio de informações por parte dos órgãos que tiveram suas instalações danificadas.”

Confira a íntegra da nota:

“A Advocacia-Geral da União (AGU) informa que solicitou com urgência aos ministérios um levantamento sobre os prejuízos causados durante as manifestações desta quarta-feira (24), em Brasília. O objetivo é obter subsídios para o ajuizamento de uma ação que buscará a reparação pelos danos ao patrimônio público. Poderão ser responsabilizados os organizadores e demais agentes identificados pela polícia. O processo será aberto com a conclusão do envio de informações por parte dos órgãos que tiveram suas instalações danificadas.

Ascom/AGU”