Oposição entrega abaixo-assinado contra reforma da Previdência

Brasília – Após fecharem acordo com o governo para adiar a votação do parecer da reforma da Previdência na comissão especial para a primeira semana de maio, a oposição entregou nesta quarta-feira, 19, ao comando do colegiado abaixo-assinado contra a proposta.

De acordo com a assessoria do PSOL e com a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), membro da oposição, o abaixo-assinado conta com 320 mil assinaturas. Essas assinaturas foram entregues por meio de pen-drives em caixas, o que provocou piadas por parte de governistas.

A oposição, por sua vez, reagiu às brincadeiras. Jandira Feghali pediu respeito às assinaturas da população.

O próprio presidente da comissão, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), disse que as caixas grandes apenas com pen-drives davam margem para as brincadeiras.