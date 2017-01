Operação Lei Seca flagra 590 motoristas alcoolizados no Rio

A Operação Lei Seca, realizada durante as festas de fim de ano, flagrou 590 motoristas embriagados no trânsito do Rio de Janeiro.

Entre os dias 23 e 25 de dezembro e de 30 de dezembro a 1° de janeiro, os agentes abordaram 7.661 motoristas e fizeram mais de 6 mil testes de bafômetro.

Os condutores embriagados, tiveram a habilitação recolhida, além de suspensão por um ano do direito de dirigir e de responderem a processo, administrativa e criminalmente.

No mesmo período foram multados 1.694 motoristas e 228 veículos foram rebocados.

O coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Marco Andrade, informou que as blitzes foram concentradas em regiões de maior fluxo de pessoas e veículos, por causa das festas de fim de ano.

Segundo Andrade, nesse período, infelizmente, as pessoas ingerem bebidas alcoólicas e muitas insistem em dirigir. “O nosso objetivo é retirar esses motoristas de circulação e garantir que as pessoas curtam as festas, mas que voltem em segurança para suas casas e suas famílias”, concluiu.

Nos períodos de Natal e Ano-Novo, a Lei Seca atuou com o efetivo de 250 agentes, que participaram de 76 operações, entre blitzes de fiscalização e campanhas educativas.

Os cadeirantes que integram o trabalho atuaram em ações de conscientização, em pontos estratégicos da cidade. O objetivo era alertar a população sobre os perigos de misturar álcool e direção.

Histórico

Desde que foi lançada, em março de 2009, pela Secretaria de Estado de Governo, a Operação Lei Seca, realizou mais de 17 mil operações em terras fluminenses.

Ao todo, 2.393.623 motoristas foram abordados, dos quais 165.920 estavam alcoolizados. No período houve 459.840 multas a motoristas, 89.541 veículos rebocados e 156.970 carteiras de habilitações foram recolhidas.