Operação em comunidades do Rio deixa 21 mil crianças sem aula

Operação conjunta de forças federais e estaduais, no Rio de Janeiro, deixou 21 mil alunos sem aula hoje (21) na zona norte da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 29 escolas e 21 unidades de educação infantil, localizadas no entorno das comunidades de Manguinhos, Jacarezinho, Complexo do Alemão, Mandela, Bandeira Dois e Parque Arará.

Na região do Jacarezinho, as escolas estão fechadas desde o dia 11, quando começaram as operações policiais diárias na comunidade da zona norte da cidade do Rio.

Na ação de hoje, pelo menos 20 pessoas foram presas.

Participam da operação as polícias Civil, Militar, Federal e Rodoviária Federal, as três Forças Armadas, a Força Nacional de Segurança Pública e a Agência Brasileira de Inteligência.