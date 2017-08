Operação em comunidades do Rio

As Forças Armadas e a polícia realizam na manhã desta segunda-feira operação em comunidades do Rio de Janeiro para prender pelo menos 10 traficantes, e buscar armas e drogas. Estão reunidos homens da Polícia Civil, Militar e Federal e das tropas federais nas favelas de Manguinhos, Bandeira Dois, Jacarezinho, Parque Arará, Mandela e Condomínio Morar Carioca e Alemão, todas na Zona Norte da cidade. Seis pessoas já tinham sido presas até às 7h desta segunda, segundo o portal G1. Os presos estão sendo levados para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte. Participam da operação cerca de mil homens da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, Forças Armadas e Disque-Denúncia. A Secretaria de Segurança informou que as equipes das Forças Armadas estão responsáveis pelo cerco em algumas dessas regiões e baseadas em pontos estratégicos para garantia da ordem no entorno das comunidades.

Mais divisão no PSDB

Uma nota na qual o diretório do PSDB paulistano critica o encontro entre o senador Aécio Neves e o presidente Michel Temer, que aconteceu na sexta-feira, abriu uma nova crise no partido. A nota emitida neste domingo pelo vereador Mario Covas Neto, presidente do diretório municipal da sigla, afirmou que a presença de Aécio em reuniões com Temer causava “desconforto e embaraços”. “prove sua inocência, senador, e aí sim retorne ao partido”, escreveu. No texto, o vereador afirmou que o único que pode falar em nome da sigla é o presidente em exercício, Tasso Jereissati.

Barcelona: autor confirmado

A polícia catalã divulgou nesta segunda-feira a identidade do autor do atentado de Barcelona, que segue foragido. O motorista da van que atropelou e matou 14 pessoas, além de deixar mais de 80 feridos, é Younes Abouyaaqoub, segundo informou o responsável de Interior do governo da Catalunha, Joaquim Forn. Segundo a imprensa espanhola, que já havia antecipado a divulgação da identidade do suspeito, Younes Abouyaaqoub é marroquino e tem 22 anos. Ele seria integrante de uma célula terrorista que planejava executar vários ataques na capital da Catalunha. Os planos teriam sido frustrados por uma explosão acidental em uma casa em Alcanar, a 200 quilômetros de Barcelona, onde estavam os explosivos a serem usados nos ataques.

Barcelona: morte de menino de 7 anos

O menino britânico-australiano Julian Cadman, cujo avô fez um apelo desesperado para encontrá-lo após o atentado de Barcelona, morreu em consequência dos ferimentos, informou neste domingo a Proteção Civil da Catalunha. Julian, de sete anos, estava desaparecido desde a última quinta-feira e foi encontrado no sábado. A mãe, Jom Cadman, está entre os feridos. O filho estava com ela poucos momentos antes do atentado que matou 14 pessoas e feriu outras 80.

Marinheiros desaparecidos

Cinco marinheiros ficaram feridos e outros dez estão desaparecidos após uma colisão entre o destróier USS John S. McCain, da Marinha dos Estados Unidos, e o navio mercante Alnic MC. A colisão aconteceu perto de Singapura, às 5h25 desta segunda feira (18h24 de domingo, horário de Brasília). Operações de busca e resgate estão sendo realizadas com o auxílio de aeronaves. O destróier, dotado de cinco mísseis teleguiados, estava indo para uma visita portuária de rotina e colidiu com o navio mercante no Estreito de Malaca.