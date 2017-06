Operação do Bope no Rio termina com três mortos

Rio – Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar deixou três suspeitos de tráfico de drogas mortos, na manhã desta terça-feira, 6, no Morro de São Carlos, na zona norte do Rio de Janeiro.

A ação também ocorre nas comunidades vizinhas Fallet e Mineira. Os três locais possuem Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

Segundo a Polícia Militar, houve intenso confronto no início da operação. Os três feridos foram levados ao Hospital Souza Aguiar, no centro, e morreram no local.

Os agentes apreenderam duas pistolas Taurus, uma pistola Bersa calibre 40 e munição. Por volta das 10 horas, a operação, que começou nas primeiras horas desta manhã, ainda estava em andamento.

Vila Kennedy

Na última sexta-feira, 2, dois suspeitos de tráfico de drogas foram baleados durante outra operação do Bope, na Vila Kennedy, em Bangu, na zona oeste do Rio.

Eles foram socorridos na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da comunidade. Segundo a PM, uma pistola, drogas e a réplica de uma arma foram apreendidas.