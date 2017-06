Operação da PM deixa três mortos em favela do Rio de Janeiro

Três pessoas morreram durante uma operação da Polícia Militar no Morro de São Carlos, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, na manhã de hoje (6).

Segundo informações da Polícia Militar, homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) faziam uma ação na comunidade quando foram atacados por criminosos armados.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, três pessoas ficaram feridas no confronto. Segundo a PM, eles estavam envolvidos no tiroteio e foram encaminhados para o Hospital Souza Aguiar, no Centro da cidade, mas não resistiram aos ferimentos. Os policiais apreenderam três pistolas.

Por causa da operação, uma escola, duas creches e dois Espaços de Desenvolvimento Infantil ficaram fechados na Região do Morro de São Carlos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 1.100 alunos ficaram sem aula.