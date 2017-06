Ônibus tomba perto do aeroporto Santos Dumont e deixa 10 feridos

Rio – Um ônibus tombou nas proximidades do aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (10). Dez pessoas ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros e profissionais da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) estavam, por volta das 16h30, no local para atender os acidentados e controlar o trânsito.

Ao fazer a curva na praça Senador Salgado Filho, o ônibus da linha Troncal 1 atingiu um poste e árvores. O veículo faz o transporte de passageiros entre o bairro de Ipanema, na zonal sul da cidade, e a Central do Brasil, no Centro.