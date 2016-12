Ônibus brasileiro tomba na Argentina e mata 2 pessoas

São Paulo – Um acidente envolvendo um ônibus que partiu de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, passando por Porto Alegre e com destino a Buenos Aires, na Argentina, deixou 2 mortos e feriu 15 pessoas, de acordo com informações do jornal argentino Clarín.

O ônibus da RDM Turismo que levava turistas brasileiros para a capital argentina tombou em uma rodovia perto da cidade de San José, na Província de Entre Ríos. O acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã (horário local). A causa do acidente ainda não foi divulgada, segundo o departamento de bombeiros de San José.

“Os policiais ainda estão fazendo a perícia para identificar o que causou o acidente”, afirmou Luis Adrian, um dos bombeiros que participou da operação a EXAME.com. “Dos 15 feridos, seis seguem hospitalizados. Não temos informações detalhadas sobre os riscos que cada um dos feridos ainda corre”, completou.

Segundo Adrian, 50 pessoas estavam no ônibus, sendo dois motoristas e uma guia turística.