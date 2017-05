Onde a diferença de renda entre homens e mulheres é maior no país

São Paulo – Apesar de um maior tempo de estudo, a renda média das mulheres brasileiras é um terço menor do que a dos homens no Brasil. Essa é a conclusão de um estudo divulgado nesta quarta-feira (10) pelo escritório brasileiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Segundo o estudo, em Santa Catarina essa realidade é ainda mais gritante. Lá, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Renda das mulheres é 28% menor do que o dos homens. No extremo oposto está o Piauí, com uma desigualdade de 9,1% entre os gêneros.

No entanto, as mulheres estudam 9 anos a mais do que os homens no Brasil. Em Santa Catarina essa diferença é ainda maior, de 10 anos.

Método de pesquisa

A pesquisa levou em consideração a diferença de renda também dentro dos lares brasileiros. Geralmente, levantamentos dessa natureza pressupõem que em uma família todos ganham o mesmo, independente do sexo ou da idade.

O resultado do IDHM Renda, que considera a renda do trabalho como sua principal variável, também considerou o crescimento da proporção de domicílios chefiados por mulheres, que nos últimos 20 anos, passou de 23% para 40%.

A quantidade de horas trabalhadas por profissionais do sexo feminino também foi determinante para o resultado, uma vez que elas trabalham em média 7,5 horas semanais a mais que os homens e ainda conciliam a jornada de trabalho remunerado com o doméstico.

Veja a seguir os estados brasileiros que lideram o ranking da diferença de renda entre gêneros: