São Paulo — O filho do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, Francisco Prehn Zavascki, confirmou a morte do magistrado nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (19). Ele agradeceu o apoio das pessoas nesse momento.

“Obrigado a todos pela força!”, afirmou Francisco em seu perfil no Facebook.

Cerca de meia hora antes, ele havia confirmado a informação de que o pai tinha embarcado no avião e pediu para que as pessoas rezassem “por um milagre”.