OAB vai proibir atuação de Marcello Miller como advogado

Rio – A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu proibir ao menos temporariamente a atuação como advogado de Marcelo Miller, o ex-procurador da República investigado por suposta atuação ilegal na delação premiada de Joesley Batista, dono da J&F.

Nesta quarta-feira, 13, a carteira da OAB de Miller será oficialmente suspensa, segundo a assessoria de imprensa da OAB/RJ, durante um evento que já estava programado para as 9h30 na sede da OAB-RJ, com a presença dos presidentes nacional da entidade, Claudio Lamachia, e da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz. Ainda não foram divulgados detalhes do procedimento que será realizada nesta quarta-feira.