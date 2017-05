OAB diz que conduta de Temer fundamentaria pedido de impeachment

Brasília – Uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) concluiu neste sábado que as condutas do presidente Michel Temer descritas em inquérito aberto nesta semana no STF podem embasar um pedido de impeachment.

O relatório da comissão lido em reunião da OAB na tarde deste sábado foi elaborado com base em áudios e documentos públicos disponíveis no Supremo Tribunal Federal (STF).

“[Diante das] condutas do presidente da República, constantes de inquérito do STF, é possível afirmar que atentam contra o artigo 85 da Constituição e podem dar ensejo para pedido de abertura de processo de impeachment”, diz o relatório.

O plenário do órgão ainda terá que analisar o parecer da comissão para tomar uma decisão.

Em defesa de Temer, o advogado Gustavo Guedes usou a palavra e pediu mais tempo para apresentar a defesa do presidente.

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), advogado, também falou em defesa de Michel Temer.