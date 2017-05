OAB decide pedir impeachment de Temer à Câmara

São Paulo – O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) aprovou a proposição da abertura do processo do impeachment contra o presidente Michel Temer, no início da madrugada deste domingo (21).

O conselho é formado por bancadas compostas por representantes dos 26 estados, além do Distrito Federal. Foram 25 votos a favor e um contra, além de uma ausência, do Acre.

De acordo com o jornal “Folha de S. Paulo”, a maior parte das bancadas do Conselho já havia definido sua posição pró-impeachment mesmo antes das deliberações deste fim de semana.

Para a OAB, o afastamento de Temer deve ocorrer por crime de responsabilidade cometido segundo as acusações contra o presidente feitas por executivos do grupo JBS.

Nos próximos dias, o pedido deve ser protocolado na Câmara dos Deputados e será o 9º feito contra Temer, segundo “Veja”. Outros oito pedidos já foram apresentados por partidos de oposição.