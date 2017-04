“O senhor Marcelo Odebrecht faltou com a verdade”, reage Dilma

A ex-presidente da República Dilma Rousseff reagiu nesta quinta-feira, 13, à delação premiada do empresário Marcelo Odebrecht, que atribuiu a ela conhecimento da prática de caixa 2.

“O senhor Marcelo Odebrecht faltou com a verdade”, disse Dilma, em nota divulgada por sua assessoria de imprensa.

Ela declarou enfaticamente que “nunca pediu recursos para a campanha ao empresário”. Refutou também “as insinuações de que tenha beneficiado a construtora”.

“É fato notório que Dilma Rousseff nunca manteve relação de amizade ou de proximidade com o senhor Marcelo Odebrecht. Muitas vezes os pleitos da empresa não foram atendidos por decisões do governo, em respeito ao interesse público. Essa relação distante e em certa medida conflituosa, ficou evidenciada em passagens do depoimento prestado pelo senhor Marcelo Odebrecht”, assinala o texto da equipe da ex-presidente.

Dilma sustenta que “é mentira” que tivesse conhecimento de “quaisquer situações ilegais que pudessem envolver a Odebrecht e seus dirigentes, além dos integrantes do próprio governo ou mesmo daqueles que atuaram na campanha da reeleição”.

“Ele (Odebrecht) não consegue demonstrar tais insinuações em seu depoimento”, desafia a petista. “E por um simples motivo: isso nunca ocorreu. Ou seja: o senhor Marcelo Odebrecht faltou com a verdade.”

A nota enfatiza, ainda: “Também são falsas as acusações de que Dilma Rousseff tenha tomado qualquer decisão para beneficiar diretamente a Odebrecht ou mesmo qualquer outro grupo econômico. Todas as decisões do seu governo foram voltadas ao desenvolvimento do país, buscando o bem estar da população, a partir do programa eleito nas urnas.”

Os depoimentos de 77 executivos da empreiteira foram divulgados pelo Supremo Tribunal Federal. “Após meses de insinuações, suspeitas infundadas e vazamentos seletivos de acusações feitas indevidamente por dirigentes da Odebrecht, finalmente Dilma Rousseff terá acesso a íntegra das declarações”, afirmou Dilma em nota. “Não conseguirão atingir a sua honra e a sua vida pública, porque tais acusações são mentirosas.”

Sem citar nomes, Dilma disse que “espera que as investigações transcorram com imparcialidade e transparência, sem acobertamentos políticos ou direcionamentos para favorecer líderes políticos”.

“A verdade dos fatos será demonstrada. Não são insinuações ou mentiras, lançadas por empresários ou executivos de uma construtora, que esconderão ou mesmo distorcerão os fatos. A verdade vai triunfar, apesar dos ataques”, finaliza a ex-presidente da República.