O que esperar de 2018? As melhores frases do EXAME Fórum

São Paulo – O eixo central dos debates do EXAME Fórum, evento realizado no hotel Unique, em São Paulo, foram as perspectivas políticas e econômicas para o Brasil no próximo ano.

Veja os melhores momentos das palestras:

Se a população está descontente e para de doar para o partido, ele fecha. Para nós esse é o jeito certo. João Amoêdo, fundador do Partido Novo

Nosso problema não é se a recuperação [econômica] será lenta ou rápida, é se ela será sustentável ou não. José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados

O empresário moita, low profile, vai ficando para trás Flávio Rocha, sócio e presidente da Riachuelo

Não estou fazendo campanha, estou fazendo gestão João Doria, prefeito de São Paulo

O que é o novo na política? É defender o interesse coletivo, que é órfão no Brasil. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo

Não haverá mais espaços para amigos do rei e, sim, para amigos do ROI (retorno sobre investimento) Walter Longo, presidente do Grupo Abril

Temos que, no futuro, em um segundo momento discutir a estabilidade de emprego do setor público. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados e atual presidente em exercício

A judicialização veio para ficar e, falo aos empresários, planejem seus negócios de forma a considerar a presença do direito Caio Farah Rodriguez, sócio do escritório Barros Pimentel, Alcântara Gil e Rodriguez

O Bolsonaro é uma mistura de Hugo Chávez com Pinochet. Está fazendo um desserviço para a direita. Ricardo Sennes, sócio da consultoria Prospectiva

Sou otimista, acho que uma crise da magnitude da que nós tivemos é muito pedagógica. João Manoel Pinho de Mello, assessor especial de reformas microeconômicas do Ministério da Fazenda