As fotos do primeiro encontro de Lula com Moro

São Paulo – Começou às 14h10, desta quarta-feira (10), o primeiro encontro, desde o início das investigações da Operação Lava Jato, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o juiz federal Sérgio Moro. Réu em cinco ações penais, o petista está agora prestando depoimento ao magistrado, na Justiça Federal do Paraná, em Curitiba.

O que era para ser uma das inúmeras etapas de um processo penal, no entanto, se tornou um espetáculo político, com direito a atos pró e contra Lula, em diversas cidades do Brasil.

Só na capital paranaense, a estimativa da Secretaria de Segurança Pública do Paraná é que 7 mil pessoas desembarcaram na cidade, desde o começo da semana, para acompanhar o depoimento do ex-presidente.

Desde a manhã desta quarta-feira, militantes do Partido dos Trabalhadores (PT), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT) promoveram caminhadas pela “capital da Lava Jato” em apoio ao político. Manifestantes pró-Lava Jato ou, como se autointitulam, apoiadores do juiz federal Sérgio Moro, também organizaram passeatas ao longo do dia.

A expectativa é que o depoimento de Lula seja divulgado pela Justiça estadual entre 17h30 e 18h, logo após o fim do interrogatório.

Veja as fotos do dia em que Lula e Moro ficaram frente a frente: