São Paulo — Pelo menos 30 detentos foram mortos em uma rebelião na maior prisão do Rio Grande do Norte, que começou no sábado,disse uma pessoa com conhecimento direto da situação neste domingo.

A pessoa, que pediu anonimato porque o trabalho forense está em andamento, disse que o número de baixas pode aumentar ligeiramente. Cerca de uma dúzia de detentos da Penitenciária Federal de Alcaçuz, na grande Natal, foram levados para hospitais próximos, disse a pessoa.