Número de mortes em rodovias paulistas na Páscoa cai 25%

O número de mortos em acidentes nas rodovias paulistas durante o feriado da Páscoa caiu 25% em relação ao do ano passado, passando de 24 para 18.

Os dados são do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), órgão da Polícia Militar, e se referem ao período de 13 a 16 de abril deste ano.

Também houve diminuição em outros indicadores: os acidentes com vítimas caíram 4,3% na comparação com a Páscoa de 2016, de 279 para 267; o número de vítimas leves teve queda de 23,9% (299 este ano ante 393 no ano passado); o número de vítimas graves caiu de 86 em 2016 para 70 este ano (redução de 18,6%). Já o número geral de vítimas caiu 23,06%, de 503 para 387.

A Operação Paixão de Cristo 2017 foi realizada pelo CPRv em cerca de 22 mil quilômetros da malha rodoviária do estado de São Paulo e fiscalizou uso do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas, limites de velocidade e alcoolemia, entre outros.