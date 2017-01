Novo relator da Lava Jato deve ser sorteado antes de 4ª feira

O novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal deve ser escolhido por sorteio, provavelmente entre os membros da segunda turma do STF, antes da primeira sessão do ano, a ser iniciada com homenagens ao ministro Teori Zavascki, informou uma fonte com conhecimento do assunto.

Na avaliação dessa fonte, quando tomar a sua decisão sobre o critério a ser utilizado e determinar o sorteio – se entre todos os integrantes do Supremo ou se apenas entre os que pertencem à segunda turma do tribunal, tese mais provável- , a presidente do STF, Cármen Lúcia, já terá conversado com todos os ministros da corte.

A expectativa é que os ministros tenham uma reunião informal antes da sessão. Por determinação da presidente do STF, não haverá a tradicional sessão solene de abertura dos trabalhos do Judiciário, como em anos anteriores, mas uma sessão que será iniciada com homenagens a Teori.

Relator dos processos da Lava Jato no Supremo, Teori morreu no dia 19 de janeiro na queda de um avião perto de Paraty (RJ), deixando uma interrogação sobre os rumos de uma das maiores operações do país envolvendo o meio político e empresarial.

Uma das questões que havia ficado em suspenso dizia respeito à homologação de mais de 70 delações premiadas de executivos da Odebrecht.

Cármen Lúcia, na condição de plantonista durante o recesso, e diante de um pedido de urgência do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, determinou a homologação na segunda-feira das delações, mas manteve o sigilo das colaborações.