Novo presidente do BNDES se reunirá com conselho diretor do IBGE

Rio – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou comunicado na noite desta sexta-feira, 26, confirmando que o atual presidente Paulo Rabello de Castro aceitou o convite do presidente da República, Michel Temer, para assumir a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Rabello de Castro se reunirá com o conselho diretor do IBGE na próxima segunda-feira, quando também participará da cerimônia de aniversário de 81 anos do instituto e do lançamento da Agência IBGE Notícias, no Rio.

A nota não traz informações sobre quem sucederá Rabello de Castro à frente do IBGE.

“Assumo essa missão como um ibegeano que sou. Não recuo diante de missão difícil”, declarou Rabello de Castro, na nota, sobre o comando do BNDES.