Nova rebelião no RN deixa um preso morto e sete feridos

São Paulo – Na noite desta quarta-feira (19), mais um presídio do Rio Grande do Norte registrou rebelião. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, um detento foi morto na Penitenciária Estadual do Seridó, conhecida como Pereirão na cidade de Caicó, e outros sete ficaram feridos.

Segundo a publicação, o tumulto teria sido iniciado por membros da facção do Sindicato do Crime do RN, que não teriam aceitado a chegada de 220 detentos do PCC, transferidos durante a tarde de ontem. Os presidiários teriam ateado fogo em colchões e depredado a estrutura dos pavilhões.

Do lado de fora da penitenciária, automóveis também foram incendiados. Para conter os ataques, o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do RN (Sintro-RN) recolheu todos os veículos de circulação das ruas.

Os incêndios criminosos, de acordo com a polícia, teriam relação com a disputa entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Sindicato do Crime (SDC), facção potiguar rival e aliada ao Comando Vermelho.