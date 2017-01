Nova rebelião deixa pelo menos 4 mortos em presídio em Manaus

São Paulo – Pelo menos quatro presos foram mortos em uma nova rebelião na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus (AM).

Segundo o jornal “Folha de S. Paulo”, o motim teve início por volta das 3h da madrugada deste domingo (8) pelo horário de Brasília. As informações foram confirmadas ao jornal pelo secretário de Segurança Pública Sergio Fontes. Ainda não se sabe a motivação dos assassinatos.

Em condições precárias, a cadeia onde ocorreram as novas mortes havia sido desativada após pressões do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Nesta semana, foi reaberta pelo governo amazonense para abrigar 283 detentos após os massacres que culminaram em 60 mortes de presidiários em Manaus.

A onda de violência em prisões está ligada ao conflito entre duas facções criminosas rivais, o PCC (Primeiro Comando da Capital) e a FDN (Família do Norte). Segundo autoridades que investigam o crime organizado, pelo menos mais 25 facções criminosas participam da disputa pelo domínio do tráfico de drogas nas fronteiras do país.