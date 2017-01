Nota do Enem ainda não está disponível para 20 mil candidatos

São Paulo — A nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda não está disponível para cerca de 20 mil alunos, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A pasta, responsável pela aplicação da prova, informou que as notas de todos os candidatos devem ser publicadas no sistema até o início da tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com o Inep, um problema técnico no site de divulgação de resultados impediu que as notas fossem disponibilizadas para todos os estudantes. O órgão afirmou ainda que “boa parte” dos alunos que ainda não conseguem ver seu desempenho fez a prova nos dias 3 e 4 de dezembro – o Inep não especificou o número exato de candidatos.

Na manhã de ontem, quando a consulta foi liberada, o número de candidatos que ainda não podiam conferir suas notas chegou a cerca 200 mil, estimou a assessoria de imprensa do Inep. No entanto, o órgão afirmou que técnicos passaram toda a madrugada trabalhando para normalizar a divulgação de todos os resultados.

Ontem o site de consultas apresentou instabilidade durante toda a manhã por causa do alto número de acessos à página. Segundo o Inep, o problema de instabilidade foi resolvido na página de divulgação de resultados do Enem, mas o site da instituição continua em manutenção.