Nosso apoio às reformas é integral, diz Alckmin

São Paulo – O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 25, que apoia integralmente as reformas trabalhista e previdenciária propostas pelo governo do presidente Michel Temer (PMDB) ao Congresso Nacional.

A declaração foi feita no dia em que o presidente esteve reunido com governadores em Brasília para pedir apoio na aprovação dos textos junto às bancadas de parlamentares na Câmara.

Enquanto a reforma da Previdência sofreu diversos ajustes após negociações com o governo e deverá ser apreciada em comissão especial na semana que vem, o relatório da reforma trabalhista está previsto para ser votado ainda hoje em comissão da Câmara.

Alckmin foi convidado a ir a Brasília hoje para participar da reunião, mas enviou como representantes os secretários Hélcio Tokeshi (Fazenda) e Rodrigo Garcia (Habitação).

Ele disse que justificou sua ausência ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), por causa do leilão realizado hoje para a concessão da Rodovia dos Calçados, na capital paulista.

Após o término da reunião, Alckmin recebeu uma ligação de Garcia.

“Todo nosso apoio às reformas, tanto a trabalhista quanto à previdenciária. Nosso integral apoio”, declarou o governador.

O tucano voltou a dizer que apoia uma regra geral para o sistema previdenciário no País que iguale as condições para trabalhadores do setor público e do setor privado.