Nos remete aos anos da ditadura, diz Rui Falcão sobre decreto

São Paulo – O presidente nacional do PT, Rui Falcão, emitiu uma nota nesta quarta-feira, 24, repudiando a resposta do presidente Michel Temer (PMDB) às manifestações na capital federal. Ele afirmou que as atitudes do peemedebista sacramentaram hoje o fim do governo.

Falcão disse que Temer usou uma “demonstração de força totalmente injustificada e covarde.”

Sobre a convocação das Forças Armadas para atuar na segurança das instalações do Planalto e dos ministérios, o presidente da legenda petista disse que o decreto remonta à ditadura militar.

Uma “medida desnecessária e desmedida, e que nos remete a retrocessos típicos dos anos de chumbo da ditadura militar”, escreveu Falcão.

“O dia de hoje sacramentou o fim do governo ilegítimo do golpista Michel Temer. Não há mais condições moral e política para que esse usurpador permaneça no poder em Brasília”, disse o petista.

O presidente da legenda reforçou que o PT é contrário às reformas de Temer e é favorável à convocação imediata de eleições diretas.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) e as frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, que organizaram o protesto, também emitiram notas repudiando as atitudes do Planalto.