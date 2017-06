No TSE, Herman começa a ler mérito do seu voto

Brasília – O ministro Herman Benjamin começou a ler o mérito do seu voto e sinalizou que deve votar pela cassação da chapa Dilma–Temer.

Relator do processo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro diz que vai tratar de gastos ilícitos, em menção às denúncias de uso de caixa 2 de campanha em 2014.

Herman diz que afasta, em seu parecer, três imputações “diversas” por abuso de poder econômico. Ele criticou ainda o fato do processo não ter andando na Corte.

“Eu me sinto até constrangido em dizer onde e como esse processo não andou. Não foi na minha mão”, criticou.

O presidente do TSE, Gilmar Mendes, rebateu a acusação. “O senhor não tem nenhuma responsabilidade sobre isso”.

Nesta quinta-feira, 8, a terceira sessão do julgamento da chapa Dilma-Temer nas eleições de 2014, quatro dos sete dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já sinalizaram que não vão incorporar as delações da Odebrecht em seus votos.