No Rio, criminosos roubam carro com menino de 4 anos dentro

Rio – Um menino de 4 anos foi levado por criminosos por cerca de uma hora depois que o veículo em que estava com a sua mãe foi roubado.

A mulher foi abordada pelos assaltantes na noite desta terça-feira, 16, quando o carro estava estacionado em frente ao Hospital Dom Pedro II, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. O garoto foi resgatado sem ferimentos.

A criança estava no banco traseiro. A mulher foi obrigada pelos criminosos a sair do automóvel, mas não conseguiu tirar o menino da cadeirinha onde estava. Policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar (Bangu) foram acionados para atender à ocorrência e começaram a perseguir o carro com os assaltantes.

A perseguição começou em Santa Cruz e acabou na Estrada do Taquaral, em Bangu, também na zona oeste. Os suspeitos fugiram e o carro foi recuperado.

As investigações sobre o caso são responsabilidade da 34ª Delegacia de Polícia (Bangu). A mãe da criança e os policiais militares que fizeram o cerco ao carro já foram ouvidos. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança da região e o veículo será periciado.