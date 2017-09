Ninguém deve favores como procurador-geral, diz ministro do STF

Brasília – O ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta segunda-feira que ninguém que chega ao cargo de procurador-geral da República deve “prestar favores” a quem o indicou.

A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tomou posse nesta manhã após ter sido escolhida pelo presidente Michel Temer em uma lista tríplice onde foi a segunda mais bem votada da categoria em eleição interna.

Temer foi denunciado pelo antecessor de Dodge, Rodrigo Janot, na semana passada por organização criminosa e obstrução de Justiça e já tinhasido acusado de corrupção passiva. O presidente participou da solenidade.

Janot não compareceu a posse da nova chefe do Ministério Público Federal.

“A doutora Raquel Dodge tem uma história de vida e as pessoas quando chegam nessas posições vivem para a sua própria biografia, não para prestar favores. Quem é alçado a um cargo desses, claro que pode ter reconhecimento pela autoridade que nomeou, mas o compromisso é com o país e não com essa autoridade”, disse Barroso, na saída da cerimônia de posse.

Na semana passada, o ministro do STF autorizou a abertura de um novo inquérito contra Temer, por suspeita de irregularidades na edição de um decreto presidencial dos portos.

Barroso disse esperar que ela continue a atuação serena e de independência do Ministério Público Federal.

“Não importa como você chegou, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente”, disse Barroso, citando o livro Guerra e Paz, do russo Leon Tolstói.

Para o ministro do STF, o combate à corrupção é uma premissa.