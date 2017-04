Neymar aparece na lista de 100 pessoas mais influentes da “Time”

Nova York – O atacante Neymar foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes divulgada nesta quinta-feira pela revista americana “Time”, que publica também um breve perfil do ídolo brasileiro escrito por David Beckham.

A relação, informada anualmente pelo periódico, inclui personalidades da política, dos negócios, das artes e do esporte, sem ranking determinado e somente separado pelos setores nos quais se destacaram.

Neymar aparece junto com, entre outros, a ginasta Simone Biles e a estrela do futebol americano Tom Brady, do New England Patriots, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen.

Beckham fez um breve resumo da trajetória do atacante e diz que, com 25 anos, está caminhando para se tornar o melhor do mundo. “Está claro desde que assinou contrato com o Santos, aos 17 anos, que Neymar é um talento sobressalente, um jogador que surge somente uma vez a cada geração, que leva os fãs a seus pés sempre que recebe a bola”, destacou o ídolo inglês.

“Sua humildade sempre me impressionou. É respeitoso e quer aprender”, acrescenta o ex-jogador britânico, que enalteceu a atuação do camisa 11 do Barcelona na goleada sobre o Paris Saint-Germain por 6 a 1 no dia 8 de março, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Lionel Messi e Cristiano Ronaldo têm um novo rival para brigar por esse título (de melhor do mundo), e Neymar está pronto para chegar lá”, considerou.